Venezuela’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Tsunami Uyarısı: Tsunami Nedir, Nasıl Oluşur?

Venezuela’da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve son dakika gelişmesinin ardından tsunami uyarısı yapılırken, bu doğa olayı yeniden gündeme oturdu. Tsunami, Japonca’da “liman dalgası” anlamına gelir ve okyanus ya da deniz tabanındaki depremler, volkanik patlamalar, deniz altı heyelanları veya göktaşı çarpmaları gibi olaylar sonucu oluşan dev dalgalar olarak tanımlanır. Bu doğa olayı, deniz tabanının aniden deforme olması ve üstteki su kütlesini dikey olarak yer değiştirmesiyle meydana gelir.

TSUNAMİNİN OLUŞUM MEKANİZMASI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Tsunami dalgaları, deniz tabanındaki büyük ölçekli hareketler nedeniyle suyun aniden yükselmesi veya alçalması sonucu oluşur. Depremlerin yanı sıra volkanik patlamalar ve heyelanlar da bu dev dalgaları tetikleyebilir.

TSUNAMİ NEDİR SORUSUNA BİLİMSEL YANIT

Tsunami, kıyılara ulaştığında büyük yıkıma yol açabilen ve saatte yüzlerce kilometre hızla ilerleyebilen bir doğa olayıdır. Bu olay, suyun derinliklerinde başlayıp kıyıya yaklaştıkça yükselerek etkisini artıran dev dalga serileri şeklinde kendini gösterir.