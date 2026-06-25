Venezuela’nın kuzey kıyıları, Çarşamba günü bir dakika arayla iki büyük depremle sarsıldı; bu, ülkenin yüz yılı aşkın süredir yaşadığı en büyük deprem oldu. En az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı ve can kaybının artması bekleniyor. Hasarın tam boyutu henüz netleşmezken olağanüstü hal ilan edildi. Bu durum, ABD güçlerinin Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından geçici bir hükümet tarafından yönetilen ve yıllardır süren hiperenflasyonla boğuşan Venezuela için kötü bir zamana denk geldi.

BİRBİRİNİ İZLEYEN İKİ BÜYÜK DEPREM

Yerel saatle 18.04’te Yaracuy eyaletinin başkenti San Felipe yakınlarında 7,2 büyüklüğünde bir öncü deprem meydana geldi. Sadece 40 saniye sonra, aynı eyaletteki Yumare kasabasının yaklaşık 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde daha büyük bir deprem yaşandı. Bölge, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle birçok kişinin evde ya da halka açık etkinliklerde bulunduğu belirtiliyor. Deprem, ülke genelinde ve yüzlerce kilometre uzaktaki komşu Kolombiya’da da hissedildi. Görüntüler, korkmuş vatandaşların sevdikleri ve evcil hayvanlarıyla birlikte binalardan kaçarak sokaklarda toplandığını gösteriyor. Hasarlı bir binadan kurtulan bir Caracas sakini, “Sahne bir korku filmi gibiydi” ifadelerini kullandı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri’ne göre tsunami tehdidi bulunmuyor.

CAN KAYBI 32’YE YÜKSELDİ, HASAR YAYGIN

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaptığı video açıklamasında en az 32 kişinin öldüğünü, 700 kişinin yaralandığını ve sayının artmasının beklendiğini söyledi. Rodriguez, onlarca binanın çöktüğünü, kıyı eyaleti La Guaira’nın en ağır hasarı aldığını ve felaket bölgesi ilan edildiğini belirtti. “Şu anda Tanrı’nın izin verdiği kadar çok can kurtarmak için zorlu kurtarma operasyonları yürütüyoruz. Bu gerçekten bir trajedi” dedi. Birden fazla video, başkent Caracas da dahil olmak üzere Venezuela genelinde binalarda ve altyapıda büyük hasar olduğunu gösteriyor. La Guaira’da Macuto kentindeki büyük bir sahil oteli enkaz haline gelirken, Catia La Mar kasabasında birkaç binanın çöktüğü ve yüksek binaların ağır hasar aldığı görüldü. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), PAGER sistemi aracılığıyla ardışık depremler için iki ayrı kırmızı alarm yayımlayarak “yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasar” uyarısında bulundu. Bölgedeki çoğu insanın deprem sarsıntısına karşı dayanıksız yapılarda yaşadığı belirtildi. NetBlocks verilerine göre, depremlerin enerji ve telekomünikasyon altyapısına zarar vermesi nedeniyle Venezuela genelinde internet bağlantısı keskin bir düşüş gösterdi.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Venezuela’da olağanüstü hal ilan edildi ve arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için üst düzey bir görev gücü oluşturuldu. Caracas yakınlarındaki Simon Bolivar Havalimanı hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Ülke genelinde okullar bir hafta süreyle tatil edilirken, demiryolu hizmetleri ve zorunlu olmayan faaliyetler de geçici olarak durduruldu. İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’na göre güvenlik güçleri Venezuela genelinde konuşlandırıldı. Yetkililer hasarlı yapıları değerlendirirken önlem olarak bazı binalara doğrudan gaz beslemesi kesildi.

ULUSLARARASI YARDIM EKİPLERİ YOLA ÇIKTI

Rodriguez, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin etkilenen bölgelere yardım için kurtarma ekipleri gönderdiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın destek açıklamasının ardından Perşembe günü erken saatlerde ABD’den kurtarma ekiplerinin gelmesinin beklendiğini belirten Rodriguez, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Meksika ve Katar’dan da ekiplerin yola çıktığını söyledi. Çin, Brezilya ve bazı Karayip ülkeleri de insani yardım teklifinde bulundu. Gelişmeler aktarılmaya devam ediyor.