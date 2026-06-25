Venezuela’da Çarşamba akşamı peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından ölü sayısı hızla yükseliyor. Perşembe sabahı itibarıyla 160’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanırken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. 7.2 büyüklüğündeki ilk sarsıntının sadece 39 saniye ardından gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem, ülkede son yüzyılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

DEPREMİN ŞİDDETİ VE YIKIM BOYUTU

Depremler, logaritmik bir ölçekle ölçüldüğü için her bir tam sayılık artış, depremin açığa çıkardığı enerjinin 32 kat artması anlamına geliyor. Bu ölçeğin doğası gereği, 7.2 büyüklüğündeki ilk depremin ardından meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı, aslında ilkine kıyasla iki kat daha büyük bir enerji boşalımına yol açtı. Her iki deprem de “büyük” sınıfında değerlendiriliyor ve sarsıntılar hem Venezuela’da hem de komşu ülke Kolombiya’da hissedildi. Önümüzdeki günlerde bina ve altyapıda ciddi hasar raporlarının gelmesi bekleniyor. Netblocks verilerine göre, depremler elektrik ve telekomünikasyon altyapısına zarar verdiği için Venezuela genelinde internet bağlantısında keskin bir düşüş yaşandı.