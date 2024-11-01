Vergi Borçlularının Listesi Açıklandı

VERGİ VE CEZA BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini duyurdu. Bu liste, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen vergi ve borçları içeriyor. Kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesindeki mükellef sayısı ise 2.464 olarak kaydedildi. Bu mükelleflerin 419’u gerçek, 2.045’i ise tüzel kişi statüsünde bulunuyor. Belirtilen mükelleflerin 299’u faal olarak işlem yapıyor ve toplam mükellef sayısının yüzde 12,1’ini oluşturuyor. Kesinleşen vergi ve ceza tutarlarının toplamı 53,1 milyar TL olarak belirlendi. Bu rakamın 6,3 milyar TL’si faal mükelleflere ait iken, geri kalan 46,7 milyar TL terk mükelleflere ait.

BORÇLULAR LİSTESİ DETAYLANDIRILDI

Borçlular (I-B) listesindeki mükellef sayısı 36.806 olarak açıklandı. Bu mükelleflerin 7.948’i gerçek kişi, 28.858’i tüzel kişi olarak kayıtlara geçti. Faal mükelleflerin sayısı 4.807 olup, toplam mükellef sayısının yüzde 13,1’ini kapsıyor. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplam tutarı ise 914,9 milyar TL olarak hesaplandı. Faal mükelleflerin toplam borcu 113,8 milyar TL’ye ulaşırken, bu rakam toplam borç içinde yüzde 12,4 oranında yer alıyor. Terk mükelleflerin borç tutarı ise 801,1 milyar TL olarak belirlendi.

BORÇLULAR LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.