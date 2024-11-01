“Vergi Borçlularının Listesi Bugün Duyurulacak”

DEVLET VERGİ BORCU DUYURUSU YAPILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, devlete olan vergi borçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bugün vergi borcu olanların listesi açıklanacak. Şimşek, 5 milyon liradan fazla borcu olanların Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edileceğini ve borçluların iki ayrı liste halinde sunulacağını belirtti. İlk listede kesinleşen vergi ve cezalar, ikinci listede ise vadesi geçmiş ancak henüz ödenmemiş vergi ve cezalar paylaşılacak.

KESİNLEŞEN TARHIYATLARIN DETAYLARI

Şimşek, “kesinleşen tarhiyatlar” listesinde 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bunların toplam vergi ve ceza tutarının 53 milyar lira olduğunu aktardı. Bu mükelleflerden 419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i ise tüzel kişi. Listede bulunanların 299’u faal durumdadır ve bu da toplam mükelleflerin yüzde 12,1’ine tekabül ediyor. Bu gruptaki vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar liradır. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165 ve bunlara ait kesinleşen vergi ve ceza toplamı 46,6 milyar lira olarak açıklanmıştır. Şimşek, bu mükelleflere “vergi borçlusu” denemeyeceğini, zira listede yer alanların eksik beyanları, hiç beyanname vermemeleri ya da haksız vergi iadeleri nedeniyle tarhiyat uygulandığını bildirdi.

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERLE MÜCADELE

Şimşek, kesinleşen tarhiyatların ödendiğinin açıklamaya engel olmadığını vurguladı. Bunun yanı sıra, listede yer alan mükelleflerin çoğunun gerçekte faaliyet göstermeyen, sahte belge düzenleme amacıyla kurulmuş işletmeler olduğunu ifade etti. Bu 2 bin 464 mükelleften 1752’sinin sahte belgeyle ilişkilendirildiğini belirtti. Yüksek oranlarda tahsil kabiliyetinin olmadığını, bu işletmelerin ya iflas ettiğini ya da mal varlığının bulunmadığını ekledi.

YAPAY ZEKAYLA HAZIRLIK

Sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayan işletmelerle mücadelede yasal düzenlemeler gerçekleştirdiklerini, ancak bazı düzenlemelerin iptal edildiğini söyledi. Yeni yasalar çıktığını ve bazı uygulamaların onaylandığını belirten Şimşek, kayıt dışı ekonominin önlenmesi için yapay zeka kullanacaklarını ifade etti. “TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık. Yapay zeka teknolojileri kullanarak sahte belge düzenleme riski yüksek mükellefleri tespit edebileceğiz.” diye konuştu.

ALACAKLARIN TAHSİLİ KONUSUNDAKİ RAKAMLAR

Şimşek, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi gelen ve 30 Eylül tarihine kadar ödenmemiş vergi ve cezalara dair ikinci listeyi de paylaşacağını duyurdu. Bu listedeki mükellef sayısı 36 bin 806’dır ve bunların 7 bin 948’i gerçek, 28 bin 858’i tüzel kişilerdir. Açıklanan verilere göre, faal mükellef sayısı 4 bin 807’dir ve bu grup toplamın yüzde 13,1’ini oluşturmaktadır. Alacakların toplamı 914,9 milyar liradır. Ancak, tahsil kabiliyeti bulunmayan alacakların ise 812,8 milyar liraya ulaştığını paylaştı.

VERGİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Bakan Şimşek, vergi alacaklarının tahsili konusunda titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Devletin önemli gelir kaynağının vergiler olduğunu, bu nedenle ödemelerin zamanında yapılmasının kritik olduğunu ifade etti. Vergi borcu ödemeyenler hakkında tüm icra takiplerinin sürdüğünü ve iyi niyetli olan mükelleflere taksitlendirme yoluyla yardımcı olduklarını belirtti. Tahsil kabiliyetinin olduğu 113,8 milyar lira alacak için devletin tüm mükelleflerle görüşerek gerekli kolaylıkları sağladığını vurguladı.