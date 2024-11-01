Vergi Borçlularının Listesi Bugün İlan Ediliyor!

VERGİ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, devlete vergi borcu olanların bugün açıklanacağını bildirdi. Şimşek, 5 milyon liradan daha fazla vergi borcu olanların GİB’in internet sitesinde ilan edileceğini ve borçluların iki liste halinde paylaşılacağını belirtti. İlk listede kesinleşen vergi ve cezalar, ikinci listede de vadesi geçmiş olan ancak henüz ödenmemiş vergi ve cezalar kamuoyu ile paylaşılacak.

SİSTEMDEKİ BORÇLULARIN SAYISI VE TOPLAMI

Şimşek, “kesinleşen tarhiyatlar” listesinde toplam 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bunların kesinleşmiş vergi ve ceza toplamının 53 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i tüzel kişi olarak kaydedildi. Listede bulunanların 299’u faal ve toplam mükelleflerin yüzde 12,1’ini oluştururken, kesinleşen vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar liraya ulaşıyor. Diğer yandan terk mükellef sayısının 2 bin 165 olduğu ve bunlar adına kesinleşen vergi toplamının 46,6 milyar lira olduğu kaydedildi. Şimşek, burada bulunanlara direkt olarak “vergi borçlusu” demenin yanlış olduğunu vurguladı ve bu listede vergi beyannamelerinde eksiklikleri olan veya hiç beyanname vermeyen mükelleflerin bulunduğunu ifade etti.

SAHTE BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN DURUMU

Şimşek, kesinleşen tarhiyatların ödemesinin açıklanmayı engellemediğine dikkat çekerek, “Bu nedenle diğer borçlu listesiyle karıştırılmamalıdır. Tabii bu listede yer alan mükelleflerin çoğunun gerçek faaliyeti yok. Bu tür işletmeler genellikle sahte belge düzenleme ve vergi kaçırma amaçlarıyla kuruluyor” şeklinde konuştu. Belirttiğine göre, listede yer alan 2 bin 464 mükelleften 1752’si bu kapsamda yer alıyor. Bu kişilerin kesinleşen vergi ve ceza tutarı 42,9 milyar lira olup, bu rakam ilan edilen toplam tutarın yüzde 81,1’ine karşılık geliyor ve bu tutarın tahsilat imkanı bulunmuyor.

YAPAY ZEKAYLA MÜCADELE YAPILACAK

Sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlara karşı çeşitli yasal düzenlemeler yapıldığını belirten Şimşek, bazı düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ancak yeni yasalar çıkarıldığını söyledi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, sahtecilik yapan mükellefleri tespit etmek için yapay zeka kullanılacağını vurguladı. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile projeler başlatıldığını belirten Şimşek, bu sayede sahte belge düzenleme veya haksız iade talep etme riski yüksek mükelleflerin kısa sürede tespit edilebileceğini ifade etti.

UZUN SÜRELİ VERGİ BORÇLARI

İkinci listede 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geçmiş 30 Eylül’e kadar ödenmemiş 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalara dair açıklama yapacağını duyuran Şimşek, bu listedeki mükellef sayısının 36 bin 806 olduğunu ve bunların 7 bin 948’inin gerçek, 28 bin 858’inin tüzel kişi olduğunu bildirdi. Sürekli olarak tahsil kabiliyeti olmayan borçların toplamı da 914,9 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin toplam borç tutarı 113,8 milyar lira ve tahsilat imkanı olmayan alacak tutarı 812,8 milyar lira olarak kaydedildi.

VERGİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Şimşek, vergi alacaklarının tahsilatı konusunda titizlikle çalışmalar yapıldığını belirtirken, “Devletin en önemli gelir kaynağı vergi. Bu nedenle zamanında ödenmesi çok önemli. Vergi borcunu ödemeyenler hakkında tüm icra takipleri yapıyoruz” dedi. İyi niyetli mükelleflere taksitlendirme yoluyla yardımcı olduklarını belirterek, vergi dairelerinin, tahsil kabiliyeti olan 113,8 milyar lira için mükelleflerle görüşerek borçlarını ödemeleri konusundaki kolaylıkları sağladığını aktardı.