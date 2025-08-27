Vergi Sınırı Kalkabilir, Alışveriş Zorlaşacak

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ SINIRININ KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Türkiye’de gümrüksüz online alışverişte uygulanmakta olan 30 euroluk limitin tamamen kaldırılması konusu gündeme geliyor. Bu durumda, yurtdışından sipariş edilen her ürün normal ithalat rejimine tabi olacak. Ürün türüne bağlı olarak gümrük vergisi, yüzde 20 KDV ve gerekiyorsa ÖTV eklenebilecek. Ayrıca gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek maliyetler de gündeme gelecek. Bu, 30 Euro üzerindeki alışverişlerin daha karmaşık ve maliyetli hale gelmesi anlamına geliyor. Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, “Konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de gündeminde. Çin kaynaklı e-ticaret sitelerinin Türkiye’ye satışları aylık 300 milyon doları geçti. Her gün 10 milyon dolar demek bu” ifadelerini kullanarak, durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLIYOR

İnternette gümrüksüz alışverişin sona ereceğine dair ortaya atılan iddialar sonrası, Ticaret Bakanlığı kaynakları bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sektörün bu yönde uzun süredir bir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok” denildi.

Temu’nun Avrupa Birliği’nde 92 milyon, Shein’in ise 130 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. 2024 yılı içerisinde Avrupa’ya 4,6 milyar dolarlık 150 euro altı paket giriş yaptığı belirtiliyor. Bu sayı, 2023’e göre iki katına, 2022’ye göre ise üç katına çıkmış durumda. Bu ürünlerin yüzde 91’i ise Çin’den geliyor. Türkiye’de geçen yıl Temmuz ayında yaklaşık 7 milyon erişim gören Temu, Gemius Audience’a göre Temmuz 2025’te 29 milyon ziyaretçiye ulaşmayı başardı.

İTHALAT VE İHRACATTA DEĞİŞİMLER

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılının ilk altı ayında e-ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 155 milyar 381 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde yabancı kartlarla Türkiye’den yapılan online harcamalar ise yalnızca yüzde 7,4 artarak 78 milyar TL’den 83 milyar TL’ye yükseldi. Temu, başta çocuklar olmak üzere birçok kullanıcıda sosyal medya bağımlılığına sebep olurken, pek çok sektör bu durumdan dolayı zor dönemler geçiriyor.

TEMU’NUN DÜŞÜK FİYAT POLİTİKALARI

Peki, Temu’nun ürünlerini bu denli ucuz satmasının ardındaki sebepler neler? Şirketin Çin merkezli olması, üretim ağını doğrudan platforma bağlamasına olanak sağlıyor. Aracıların devre dışı kalması sayesinde ürünler doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşıyor ve bu durum maliyetleri büyük oranda düşürüyor. Temu’nun sahibi PDD Holdings, milyonlarca üreticiyle olan ilişkileri sayesinde ölçek avantajı sağlıyor, böylece bazı ürünleri neredeyse maliyetine ya da zararına satabilme imkanı buluyor.

ONLINE TİCARETTE ZORLAŞMA OLAĞAN

Türkiye’de hızlandırılmış bir vergi sistemi uygulanmakta. Posta ve hızlı kargo yoluyla yurtdışından yapılan alışverişlerde 30 euroya kadar olan ürünlere basitleştirilmiş bir vergi uygulanıyor. Ancak alışveriş tutarının 30 euroyu aşmasıyla birlikte normal ithalat rejimi devreye giriyor ve ürün türüne göre değişen gümrük vergileri uygulanıyor. Yani 30 euro üzerindeki alışverişlerde vergi oranları ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.