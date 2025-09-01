Veriler Açıklandı: 383 Bin 691 Anne Faydalandı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DOĞUM YARDIMI PROGRAMINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve büyük ilgi gören doğum yardımı programına başvurular sürüyor. Denizi Valiliğini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Coşkun’dan ilde yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Bakan Göktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinleyebildiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla insanı merkeze alan bir anlayış çerçevesinde hareket ettiklerini dile getiren Göktaş, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik hizmetler sunduklarını belirtti.

DOĞUM YARDIMLARINDA YENİ GÜNCELLEMELER

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının önemine değinerek, “Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik.” dedi. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 liralık aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin liralık aylık bir destek sağlamaya başladıklarını kaydetti. Ayrıca, üç ve sonraki çocuklar için de 5 bin liralık aylık bir desteği hayata geçirdiklerini ve bu desteğin çocuğun 5 yaşına gelene kadar sürdüğünü vurguladı.

Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını aktaran Göktaş, “Bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk.” ifadesini kullandı. Bu sayede 383 bin 691 annenin doğum yardımından yararlanmasını sağladıklarını belirtti. Bakanlık olarak, sürdürülebilir desteklerle ailelere ve çocuklara yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti.

AİLEYE YÖNELİK YATIRIMLAR VE ÇALIŞMALAR

Son 23 yılda bakanlık olarak Denizli’ye 9,4 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden Göktaş, sosyoekonomik desteklerle 837 çocuğun ailelerinin yanında olmaya devam ettiklerini, 2003-2025 yılları arasında kente sosyal yardımlar için toplamda 7,36 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Göktaş, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, toplumun her kesimini kapsayan bir seferberlik hareketi yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, aileleri güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve 81 ilde farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli programlar uyguladıklarını aktardı.

GENÇLERE DESTEK ÇALIŞMALARI

Denizli’de Aile ve Gençlik Fonu’na 1631 çiftin başvurduğunu belirten Göktaş, Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’na toplamda 151 bin 86 çiftin başvurduğunu kaydetti. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gençlere destek olduklarını vurgulayan Göktaş, ülkenin genç ve dinamik nüfus yapısını korumak adına önemli çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.