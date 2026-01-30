Veysel Şahin’in Mal Varlıklarına El Konuldu: Kripto Varlıkları 460 Milyon Euro Değerinde Donduruldu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir dosya kapsamında, Veysel Şahin hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, hazırlanan MASAK raporunda, Şahin’in haksız kazanç elde ettiği belirlenmiş durumda.

SUÇTAN ELDE EDİLEN VARLIKLAR DONDURULDU

Raporda yer alan tespitler doğrultusunda, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasının engellenmesi amacıyla Veysel Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para piyasası ve borsasındaki varlıklara resen el konuldu.

KRİPTO VARLIKLARDA KAYDA DEĞER MİKTAR

Soruşturma kapsamında, Veysel Şahin’e ait 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi.

İADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yetkililer, şüpheli Veysel Şahin’in Türkiye’ye iade sürecinin devam etmekte olduğunu aktardı.