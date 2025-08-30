Vincenzo Montella, Eksiklikler Var

VİNCENZO MONTELLA’NIN AÇIKLAMALARI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi TRT Spor’da canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, kadro seçimleri, oyuncuların form durumu ve gelen eleştirilerle ilgili dikkat çeken değerlendirilmelerde bulundu.

KADRO SEÇİMLERİ VE HAZIRLIKLAR

Montella, kadro tercihlerinde en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyerek, “Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor,” dedi. Ayrıca, gelecekte takım için önemli olacak futbolcuları da kadroya dahil ettiğini belirtti.

İLK MAÇIN ÖNEMİ

Elemelerdeki ilk maçın önemine değinen Montella, Gürcistan deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek, “İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Objektif olmak gerekirse en zorlu gruplardan bir tanesi bizimkisi,” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA ELEMELER ÜZÜNTÜSÜ

Türk takımlarının Avrupa kupalarına veda etmesinin kendisini üzdüğünü dile getiren Montella, “Dün takımlarımızın Avrupa’dan elenmesi benim için derinden üzüntü verici. Takımlarımız Avrupa’da ne kadar uzun kalırsa, futbolcularımız da o kadar deneyim kazanıyor,” diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİNE YANIT

A Milli Takım kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular hakkında çıkan transfer haberlerinin, bu futbolcuları mental anlamda etkileyeceğine dair gelen bir soruya şu cevabı verdi: “Barış Alper Yılmaz sezona harika başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı. Hakan Çalhanoğlu’nun bir kırmızı kart sonrası daha az oynama durumu oldu. Kerem Aktürkoğlu çok önemli seviyede oynanan bir turnuvada, çok önemli bir gol attı.”

GÜNAY GÜVENÇ TARTIŞMALARI

Günay Güvenç’i kadroya almadığı için eleştiriler olduğunu belirten Montella, sosyal medyadaki yorumlara kulak asmadığını ifade ederek, “Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. ‘Şunu al’ diyenlere ‘Kimin yerine?’ diye sormak isterdim, gülmek için… Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum,” dedi.

ARDA GÜLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için Montella, “Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler,” şeklinde konuştu.

ORTA SAHA SEÇİMLERİ

Milli takım kadrosu ile ilgili değerlendirme yapan Montella, “Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı görüldü. Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık,” ifadelerine yer verdi.

FORVET HATTI SORUNU

Deneyimli hoca, forvet anlamında çok seçim şanslarının olmadığını söyleyerek, “Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor,” dedi.

YABANCI SINIRI YORUMU

Yabancı sınırı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Montella, “Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu,” yanıtını verdi.

EXİKLER VE HEDEF

Montella, 24 yıldır Dünya Kupası’na gidilememiş olmasını işaret ederek, “Demek ki bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz,” dedi.

ARDA ÜNYAY VE İRFAN CAN KAHVECİ

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay ile ilgili de konuşan Montella, “Arda Ünyay’ı takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda oynatırız,” açıkladı. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında ise, “İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü,” dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA ÖVGÜLER

Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdıran Montella, “Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu’ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi! Çok büyük futbolcu,” sözlerini sarf etti.