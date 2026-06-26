VİOP Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Geçen işlem gününde satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,41 azalışla 16.622,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında kayıpların bir kısmını telafi ederek 16.630,00 puana yükseldi. Bugün açılışta yüzde 0,04 düşüşle 16.616,00 puandan işlem görüyor.

KÜRESEL RİSK ALGISI YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da barış iyimserliği sürüyor. Teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetler endişe yaratıyor. Bu durum son kullanıcı talebini baskılayabilir. Analistler yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Yurt dışında ABD toptan eşya stokları takip edilecek. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi de izlenecek. Teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puan direnç seviyesi. 16.500 ve 16.400 puan ise destek konumunda bulunuyor.