Virüslü Patates Türkiye’ye Geldi!

SON İKİ AYDA MERSİN LİMANINA GİREN TOHUMLUK PATATESLER

Mersin limanına son iki ay içinde Akdeniz üzerinden tonlarca tohumluk patates geldi. Gelen patatesler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri tarafından kontrol edildi.

PATATESLERDE VİRÜS TESPİTİ

Yapılan kontrollerde, İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogram tohumluk ve toplamda bin 152 ton 150 kilogram patateste “Potato leafroll polerovirus” (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ile “Tobacco rattle tobravirus” (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram patates, geldiği ülkelere geri gönderildi.

TÜRKİYE’DE PATATES ÜRETİMİ

Her iklimde yetişebilen patates, dünya genelinde yaygın olarak üretilip tüketiliyor ve Türkiye bu alanda 15’inci sırada yer alıyor. Son 5 yılda patates üretimi bir milyon ton artış gösterdi ve yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. En fazla üretim ise 750 bin tondan fazla ürünle Niğde’de yapılırken, bunu sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana takip ediyor. Zaman zaman farklı ülkelerden gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği ve bu miktarın toplam üretimin yanında yüzde 1 civarında olduğu ifade ediliyor.