Vitor Pereira, Premier Lig’de Ayın Teknik Direktörü

VITOR PEREIRA’NIN BAŞARISI

Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştırdıktan sonra Brezilya ve Suudi Arabistan’a geçiş yapan Vitor Pereira, Premier Lig’deki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aralık 2024’te 19. sırada aldığı Wolverhampton’ı başarılı bir şekilde 13. sıraya taşıyan deneyimli hoca, nisan ayında dikkat çeken bir başarıya imza attı.

WOLVERHAMPTON’IN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Wolverhampton, nisan ayında Premier Lig’de oynadığı 5 maçın tamamında galip geldi. Kurtlar, bu süreçte West Ham United’ı 1-0, Ipswich’i(D) 2-1, Tottenham’ı 4-2, Manchester United’ı(D) 1-0 ve Leicester City’i 3-0’lık skorlarla yenmeyi başardı. Vitor Pereira, bu 5 maçlık serinin ardından Premier Lig’de nisan ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

PEREIRA’DAN ÖDÜL AÇIKLAMASI

Ödülünü aldıktan sonra Pereira, “Bizim için çok, çok iyi bir aydı. Tutarlıydık, rekabetçiydik, ancak bu arka planda kalan birçok insanın işi. Tek başımıza, personel olmadan, destekçiler olmadan, mutfakta, spor salonunda ve her yerde çalışan bu insanlar olmadan hiçbir şey başaramayız. Ödül herkes içindir.” sözleriyle ödülü tüm ekibine ve kulübe ithaf etti. Vitor Pereira, Ocak 2022’de Bruno Lage’den bu yana Wolverhampton’da bu ödülü kazanan ilk teknik direktör oldu.