Vize Başvurularında Sosyal Medya İncelenecek mi?

ABD’DE VİZE POLİTİKALARINDA YENİ ADIM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun vize politikalarına dair tartışma yaratabilecek bir karar aldığı iddia edildi. New York Times’ın haberine göre Rubio, dış temsilciliklere ABD’ye vize başvurusu yapan kişilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve Filistin destekçisi olup olmadıklarının tespit edilmesi talimatı verdi.

HEDEF FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ

İddialara göre bu talimat, özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından sonra, yani 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerlilik kazanıyor. Öğrenci ve değişim vizeleri için yapılan başvurularda sosyal medya taramalarının, Filistin’e destek veren öğrencilerin ABD’ye girişinin engellenmesine yönelik olduğu belirtiliyor. Bu durum, Rubio’nun daha önce “Filistin destekçisi” olduğunu iddia ettiği 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesini iptal ettiğine dair açıklamasıyla da örtüşüyor.

RÜMEYSA ÖZTÜRK OLAYI ÖNE ÇIKIYOR

Bu gelişmeler, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’ün 25 Mart 2025 akşamı, iftar için giderken maskeli 6 ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisi tarafından gözaltına alınması ile daha da ön plana çıktı. Öztürk’ün vizesinin iptal edildiği ve sınır dışı edilme sürecinin başlatıldığı duyurulurken, bu olay ABD’de Filistin’e destek veren bireylere yönelik artan baskıların bir örneği olarak değerlendiriliyor.

RUBİO’NUN AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARI ARTIRIYOR

Rubio, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Öğrencilere eğitim için vize veriyoruz, kampüsleri karıştırmaları için değil” sözleriyle vize iptallerini savunmuştu. İddia edilen yeni talimat ise sosyal medya taramalarının sistematik bir politikaya dönüşebileceği endişesini doğuruyor.