Vizesi Olmayanlar Dikkat!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 hac organizasyonu için çalışmalara geçen yılın ağustos ayında başladıklarını açıkladı. İlk hac kafilesinin 29 Nisan’da İstanbul’dan yola çıkacağını bildiren Bircan, hacı adaylarının kutsal topraklara hazırlık yapmasının ve hacca yönelik eğitim almasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Hac hazırlıklarının Türkiye’de olduğu kadar Suudi Arabistan’da da devam ettiğini belirten Bircan, “Hacılarımızın konaklayacağı otellerin planlanması, yemek hizmetlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi, Mekke ve Medine arasında yolcu taşıyacak otobüslerin kiralanması, hacı adaylarının ziyaret edeceği kutsal beldelerin planlaması yapıldı. Arafat’taki çadırların kurulumu bitti. Her şey hazır.” ifadesini kullandı.

Arafat’a Çıkılması Engellenecek

Hac ibadetinin belirli bir zaman ve mekanda yapılması nedeniyle, herkesin aynı anda hac yapmasının mümkün olmadığını belirten Bircan, “Kabe’de tavaf yapılacak yer belli. Arafat Meydanı denilen yer sınırlı. Zaten bunun sınırını Peygamber Efendimiz çizmiştir. Dolayısıyla bu alanlar kısıtlı olduğu için dünyadaki Müslümanların talepleri için kota belirleniyor. Tüm ülkelere Müslüman nüfuslarının binde bir oranında kota veriliyor. Bunun aşılması da asla istenmiyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene de Başkanlığımıza ve devletimizin ilgili yerlerine gerekli yazıları gönderdi.” dedi. Yazıda, hac vizesi olmayan kişilerin hacca gitmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Bircan, “Bunun için önlemler alındı. Suudi Arabistan makamları geçen sene olduğu gibi bu sene de hac vizesi olmayanların Arafat’a çıkmasını engelleyecek.” şeklinde ekledi.

Sınır Dışı Edilecek

Önceki yıllarda ticari, seyahat ve umre vizeleriyle kutsal topraklara giden fakat hac yapamadıkları için mağdur olan kişiler olduğunu hatırlatan Bircan, “Bu çerçevede Hac ve Umre Bakanlığı umre vizelerini 1 Nisan’dan itibaren askıya aldı. Umre vizesi alanların ülkeye girişlerini 14 Nisan’dan itibaren yasakladı. Umre vizesiyle gelenlerin 28 Nisan’dan sonra kalmasını istemiyorlar. Seyahat vizesi alanların da 15 Mayıs ve 15 Haziran arasında Mekke’de olmalarına izin verilmiyor.” bilgisini vererek, bu konuda ağır yaptırımların olduğunu ve sınır dışı işlemler ile maddi yaptırımların uygulanacağını aktardı.