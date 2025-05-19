“Vizesiz, Yasaksız Bir Türkiye Vadediyoruz!”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GENÇLERE ÇARPICI MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Gençlik Merkezi açılışında gençlere önemli mesajlar aktardı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gerçekleşen törende, gençlerin umutsuzluk yerine mücadeleyle geleceği şekillendirebileceğini dile getirdi. Özel, gençlere “vizesiz ve yasaksız” bir yaşam vaadinde bulunarak, Türkiye’nin beka sorununu gençlerin yurt dışında hayal kurmasıyla ilişkilendirdi.

GENÇLERİN İKİ SEÇENEĞİ: KALMAK YA DA GİTMEK

Özel, Türkiye’deki gençlerin iki alternatif arasında kaldığını belirtti. Ülkede kalıp mücadele etme ya da umutsuzluğa kapılarak yurt dışına gitme seçeneklerinin olduğunu ifade etti. 2023 seçimlerinin gençlerde hayal kırıklığı yarattığını kabul eden Özel, “Eksiklerimiz vardı, ama özeleştiri yaptık. CHP olarak gençlere güveniyoruz” şeklinde konuştu. Parti yönetiminde gençlere ve kadınlara daha fazla yer verdiklerini vurgulayan Özel, bu değişikliğin yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı sağladığını aktardı.

Özel, CHP’nin başarısını üç ana unsura dayandırdığını açıkladı: gençlere güven, kadınlara eşitlik ve bilime dayalı yönetim. Parti Meclisi’nin yaş ortalamasının 42’ye düştüğünü, Gölge Kabine’de 18 üyeden 9’unun kadın olduğunu belirtti. Seçimlerde aday belirleme sürecini 355 bin anketle yürüttüklerini ve seçmen beklentilerini bilimsel yöntemlerle analiz ettiklerini söyledi. “Aradığımız anahtarlar gözümüzün önündeydi. Gazi Mustafa Kemal’in izinden gidiyoruz” ifadesiyle, Atatürk’ün gençlere duyduğu güveni örnek gösterdi.

ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ: YENİ NESİLİN BULUŞMA YERİ

Çankaya Gençlik Merkezi’nin açılışı, Özel’in gençlik vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Merkezde podcast stüdyoları, sinema salonları, paylaşımlı ofisler, kariyer ofisleri ve uygun fiyatlı kafe gibi imkanların bulunduğunu aktardı. Özel, “Bu merkez, gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir alan. Kod yazmak isteyenler için bilgisayarlar, girişimciler için destek var” diye konuştu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in genç bir lider olarak projeyi hayata geçirdiğini öven Özel, genç yöneticilerin siyasetteki önemine dikkat çekti.

YASAKLARIN YASAK OLDUĞU BİR TÜRKİYE VADİSİ

Özel, gençlere seslenerek, “Adalet, refah ve özgürlük isteyen gençlere yasakların yasak olduğu bir Türkiye vadediyoruz” ifadelerini kullandı. Gençlerin yurt dışında değil, Türkiye’de hayal kurması gerektiğini belirten Özel, Avrupa Birliği’ne tam üyelik ile vizesiz bir yaşam hedeflediklerini dile getirdi.

DEMOKRASİ VURGUSU VE BİRLİK ÇAĞRISI

Özel, CHP’nin demokrasi geleneğine vurgu yaparak, “Seçimle gelen seçimle gider. Tramvaycılara karşı rayları döşeyen parti olarak demokrasiye sahip çıkacağız” dedi. Gençleri örgütlenmeye ve mücadeleye çağıran Özel, “Bir meydan mı doldurulacak, hınca hınç dolduracağız. Bu mücadeleye nefer kazandırmak hepimizin borcu” diyerek konuşmasını tamamladı.