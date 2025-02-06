Volkan Demirel’den Duygusal 6 Şubat Mesajı

DÜNYA DEPREMİ YAŞANDI

Hatayspor’un başında olduğu dönemde Hatay’da depreme yakalanan Volkan Demirel yaptığı paylaşımda, yaşanan olayın zorluğunu ifade etti. “Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü” diyen Demirel, bu acı olayın tarifinin çok güç olduğunu belirtti.

ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN DUALAR

Yaşanan felaketin ardından önlemlerin alınmasının gerekliliğini vurgulayan Demirel, “Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kaybettiklerine rahmet dileyen Demirel, geride kalanların eski hayatlarına dönebilmesi için dua ettiğini ifade etti.