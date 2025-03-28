Volkan Demirel Yurtdışında Teknik Direktör Olacak

VOLKAN DEMİREL’İN GELECEĞİNE YÖNELİK KARARI

Uzun bir süre Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe’nin kaleciliğini yapan ve futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Volkan Demirel, geçmişte Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK gibi takımlarda görev almıştı. 43 yaşındaki teknik direktör, Bodrum FK’dan ayrılmasının ardından bir süredir iş arayışındaydı.

YURT DIŞINDA YENİ BİR FIRSAT PEŞİNDE

Volkan Demirel, geleceği hakkında bir karar verdi. Süper Lig takımlarıyla anılmasına rağmen, genç teknik adam yeni sezon için hedefini yurt dışında bir kulüp olarak belirledi. Sezon sonuna kadar herhangi bir kulüple anlaşmayacak olan Demirel, yeni sezonda uluslararası bir takımı çalıştırmayı planlıyor. Bu durum, kariyeri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.