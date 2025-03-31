Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN KONSERİ SIRASINDA FENALAŞMASI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentindeki bir otelde gerçekleşen konseri esnasında fenalaştı. İzleyicilerin müdahalesinin ardından sanatçı, bir ambulans aracılığıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 58 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Konak’a sahnede yaklaşık 40 dakika süresince kalp masajı yapıldığı belirtildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından uygulanan bu kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) sonrası Konak, entübe edilerek saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Konak’ın naaşı, KKTC’de yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderilecek. Sanatçının Bursa’nın Trabzon’a bağlı Maçka ilçesinde, babasının mezarının yanına defnedileceği bildirildi. Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu, cenaze sürecini yakından takip ederken, aileden yapılan açıklamaya göre cenaze töreni Çarşamba günü Maçka’daki aile kabristanında gerçekleştirilecek.

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi, konser alanında bulunan doktorlar yaptı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken Volkan Konak’la yaşadığı bir anıyı paylaştı. Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya “20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız” notunu ekledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı: “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

VOLKAN KONAK’IN HAYATI

58 yaşındaki Volkan Konak, Trabzon’un Maçka ilçesinde 1967 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, 1983-1984 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında konservatuarı bitirdi ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler’de yüksek lisans eğitimine başladı. 1991-1992 yıllarında master eğitimini tamamlayarak profesyonel sanat yaşamına adım attı. Karadeniz bölgesinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında yayımladığı “Suların Horon Yeri” isimli albümünde topladı. Kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla birleştirerek özgün bir tarz geliştirdi ve 1991-1992 yıllarında “Efulim” adında ikinci albümünü çıkardı. Ayrıca, 1994 yılının Ekim ayında “Gelir misin Benimle” adlı albümünü hazırladı fakat askerlik görevinden dolayı çalışmalara bir süre ara verdi.