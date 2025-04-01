Volkan Konak Hayranlarını Yasa Boğdu

SANAT DÜNYASINDA BİR KAYIP DAHA

Sanat camiasının acı kayıplarına bir yenisi eklendi. Ramazan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne alan Volkan Konak, performansı esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ve burada yaşamını yitirdi. “Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan 58 yaşındaki sanatçı, Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi eserleriyle hatırlanıyor. Volkan Konak’ın ölümü, hayranlarını ve ailesini derin bir üzüntüye sürükledi.

CENAZESİ TÜRKİYE’YE ULAŞTI

Dün akşam Türkiye’ye getirilen Volkan Konak’ın cenazesi, Levent Hayrettin Paşa Camii’ne ulaştı. Konak’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine defnedilmek üzere götürülecek.

CENAZEDE YOĞUN KATILIM OLDU

Volkan Konak’ın cenazesi, ailesi ve hayranları tarafından yoğun bir katılımla karşılandı. Bazen yürümenin bile zorlaştığı cenaze töreninde, izdiham anları yaşandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Cenaze sırasında kalabalık nedeniyle güvenlik bariyerleri yıkıldı. Tabuta yaklaşmak isteyenler arasında gerginlikler meydana geldi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Selma Konak, eşi Volkan Konak’ın tabutuna sarılmış bir şekilde gözyaşları döktü. 35 yıllık eşi için “Bana bunu nasıl yaptın Volkan” diye haykıran Selma Konak, ayakta durmakta zorlandı. Cenaze esnasında, büyük kızı Şimal de baygınlık geçirdi.