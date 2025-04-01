Volkan Konak’ın Eşinin Acı Dolu Haykırışları

SANAT DÜNYASINA ACILAR LEKELEDİ

Sanat dünyası bir acı kayıpla daha sarsıldı. Ramazan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne alırken kalp krizi geçiren Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. “Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve “Aleni Aleni”, “Mimoza Çiçeğim”, “Göklerde Kartal Gibiydim” gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen 58 yaşındaki sanatçının vefatı, hayranlarını ve ailesini derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZESİ İÇİN YOLCULUK BAŞLADI

Dün akşam saatlerinde Türkiye’ye ulaşan Volkan Konak’ın cenazesi, Levent Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Cenaze namazının öğle vakti kılınmasının ardından, Konak memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde defnedilecek.

Volkan Konak’ın cenazesinde hayranları ve yakınları yoğun bir katılım gösterdi. Cenazenin olduğu yerde zaman zaman adım atmakta zorluklar yaşanırken, izdiham oluştu. Yoğun katılım nedeniyle güvenlik şeritleri yıkıldı ve tabuta yaklaşmak isteyenler arasında gergin anlar yaşandı.

Selma Konak, aldığı ölüm haberiyle büyük bir sarsıntı yaşadı ve 35 yıllık eşinin tabutuna sarılırken gözyaşları döktü. “Bana bunu nasıl yaptın Volkan” diyerek haykıran Selma Konak, ayakta durmakta zorlanırken büyük kızı Şimal de cenaze esnasında baygınlık geçirdi.