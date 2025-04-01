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Volkan Konak’ın Ölümüne Soruşturma Başlatıldı

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VOLKAN KONAK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentinde konser veren Volkan Konak, sahnede aniden kalp krizi geçirmiş ve bu durumu sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Volkan Konak’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kıbrıs’tan Türkiye’ye ulaştırıldı. Cenaze, ön otopsi yapılması amacıyla başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı’na taşındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul tarifeli uçağına yüklenen Volkan Konak’ın cenazesinin daha sonra Trabzon’a götürüleceği bilgisi alındı. KKTC polisi, Konak’ın sahnede aniden ölümü ile ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu. Konak’ın kesin ölüm nedeninin ileri tetkikler ile belirleneceği ifade edildi.

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