Volkan Konak’ın Son Sahnede Söyledikleri Ortaya Çıktı

ÜNLÜ SANATÇI VOLKAN KONAK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği bir konser sırasında sahnede fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23’te gelen ihbar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Konak’ın konserin yapıldığı otele hızlıca gittiği belirtildi. Konak’a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar tarafından yapıldığı, ardından 112 ekibi tarafından devam ettirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Volkan Konak’ın entübe edilerek hastaneye sevk edildiği kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi: “Sanatçı 00.17’de hastanemize ‘Ex duhul’ olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.”

OTOPSİ İŞLEMİ YAPILACAK

Konak’ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerinde başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp Birimi’ne kaldırılacağı ve burada otopsi işleminin gerçekleştirileceği bilgisi aktarıldı.

SON KONUŞMASI DUYGU DOLU

Öte yandan, vefatıyla sevenlerini derin bir üzüntüye boğan Volkan Konak’ın hayatını kaybetmeden önce sahnedeki son konuşmasının detayları gün yüzüne çıktı. Sanatçının söyledikleri şu şekilde oldu: “Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni’ diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.”