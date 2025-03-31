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Volkan Konak’ın Vefatı Ünlüleri Yasa Boğdu

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VOLKAN KONAK’IN ÜZÜNTÜ VEREN VEFATI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği program esnasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Bu trajik olayın arından ünlü isimler, Konak’ın vefat haberine yönelik art arda başsağlığı mesajları paylaştı. İşte bazı ünlülerin duygularını ifade eden paylaşımları.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Niyazi Koyuncu, “20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa… Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden.” ifadesini kullandı.

Sibel Can ise kısa ama duygusal bir şekilde, “Ah be canım” yazdı. Emre Belözoğlu, “Çok değerli ağabeyim, kuzenim Volkan Konak’ın vefat haberini almanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Tarifi çok zor… Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.” dedi.

Mine Tugay, “Başımız sağolsun. Volkan Konak’ı kaybettik.” mesajını paylaştı. Mustafa Sandal, “Saygıdeğer meslektaşım Karadeniz’in dev sesi Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu.” ifadeleriyle taziye dileklerinde bulundu. Son olarak Bengü, “Yapma be Volkan abi” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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