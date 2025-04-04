Volkan Konak’ın Vefatına İlişkin Açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, sanatçı Volkan Konak’ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili kamuoyuna doğru bilgi verilmesi amacıyla bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27’de Volkan Konak’ın sahnede rahatsızlandığı ve yere düştüğü belirtildi. Ardından, saat 23.29’da 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapıldığı, Yeni İskele’den hareket eden ambulansın ve dahiliye uzmanı eşliğindeki sağlık ekibinin saat 23.37’de 8 dakika içerisinde olay yerine ulaştığı ifade edildi.

SERVİS DESTEĞİ ZAMANINDA MÜDAHALE

Açıklamada, uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresinin ideal bir süre olduğu vurgulandı. Ayrıca, ekiplerin zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine göre gerçekleştirdiği aktarıldı. Konak’ın ölümüyle ilgili haberlerdeki iddialara yanıt verildi; ambulans ve sağlık ekibinin en yakın merkez olan İskele’den konserin yapıldığı otele intikal ettiği ifade edildi. Olay yerine ulaşan doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibin, sanatçı Konak’a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptığını belirtti.

İLK MÜDAHALE VE HASTA DURUMU

Açıklamada, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanının, 112 ekibi olay yerine gelene dek Konak’a ilk müdahaleyi yaptığı ve ilk andan itibaren sanatçının ‘nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı’ bilgisinin bakanlığın sağlık ekibine iletildiği doğrulandı. Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibin vakaya hızla ulaştığı ve gereken tüm tıbbi müdahaleleri yaptığı ifade edildi. Yapılan temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamadığı, olay yerindeki 112 acil ekiplerinin ilk muayenesinde nabız ve solunum tespit edilemediği, hastanın şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtildi. 112 acil ekibi tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hasta, hızlı bir şekilde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada acil servis ekibi ile uzman doktorların tüm çabalarına rağmen, olumlu bir sonuç alınamadığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak’ın vefatından dolayı derin üzüntü duyulduğunu ve ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kuzey Kıbrıs polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Volkan Konak’ın kesin ölüm nedenini belirlemek için tetkiklerin yapılacağı duyuruldu.