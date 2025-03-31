Volkan Konak Kıbrıs’ta Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN KONSERİNDE FENALAŞMASI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde bir otelde düzenlenen konser sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi, konseri izleyenler tarafından yapılırken, sanatçı daha sonra ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. “Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan ünlü sanatçı, sahnede yaklaşık 40 dakika süresince kalp masajı aldı.

CEZA E GÖMME İŞLEMLERİ

Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi, sanatçıya 40 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Daha sonra entübe edilen Konak, saat 00.10’da hastaneye sevk edildi. KKTC’de yapılacak otopsinin ardından Konak’ın naaşı Türkiye’ye gönderilecek. Sanatçının, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde, babasının mezarının yanına defnedileceği belirtildi. Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu, cenaze sürecine yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. Aile tarafından yapılan açıklamaya göre, cenaze töreni Çarşamba günü Maçka’daki aile kabristanında gerçekleştirilecek.

DOKTORUN ANISI

Volkan Konak’a ilk müdahaleyi konseri izlemeye gelen doktorlar yaptı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldığı dönemden bir anısını paylaştı. Yasak, konser sırasında çektiği videoya “20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin Oğlu. Seni hiç unutmayacağız” notunu düştü.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

VOLKAN KONAK’IN HAYATI

58 yaşında hayatını kaybeden Konak, yaşamının sonuna kadar müzik kariyerine devam etti. Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılından itibaren müzik kariyerine başlayan Konak, 1991-1992 yıllarında profesyonel sanat hayatına adım attı. Karadeniz yöresine ait derlemeleri ile bilinen sanatçı, müzik çalışmalarında kendi özgün tarzını geliştirdi.