Volkswagen, Araçları İçin Geri Çağırma Başlattı

ALMANYA MERKEZLİ OTOMOBİL DEVRİNDEN TEPKİ ÇEKEN GERI ÇAĞIRMA

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, binlerce aracı kapsayan önemli bir geri çağırma işlemi başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun, resmi olarak yalnızca iki kişilik olarak tasarlanmasına rağmen, fiziksel olarak üç yolcunun oturabileceği ölçüde geniş olduğu belirlendi. Bu koltukta yalnızca iki emniyet kemerinin bulunması, ABD’nin federal güvenlik standartları ile çelişmesi nedeniyle toplamda 5 bin 700 aracın geri çağrılması kararı alındı.

GÜVENLİK RİSKİNİN ÖNEMİ

NHTSA tarafından yayımlanan açıklamada, bu koltuğun oturma yüzeyinin güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığı ve bu durumun potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğu belirtildi. Üçüncü sıradaki koltuğa üç yolcunun oturması durumunda, ortadaki yolcu için emniyet kemerinin olmaması, olası bir kaza anında yaralanma riskini artırabileceği vurgulandı.

ILGINÇ ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Volkswagen, sorununu çözmek amacıyla belirlediği yöntemi dikkat çekici bir alternatif olarak sundu. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı planlıyor. Bu sayede, yalnızca iki kişi için tasarlanan koltuk, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale getirilecek. Söz konusu bu ilginç çözüm, ek kemer montajından daha basit ve hızlı bir yöntem olarak değerlendirilmekte. Volkswagen, böylece ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu artırarak, geri çağırma işlemlerini hızla tamamlamak istiyor.