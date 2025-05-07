Volkswagen, Araçlarını Geri Çağırıyor! Nedeni…

GERİ ÇAĞIRMA KARARI ALINDI

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, binlerce aracı kapsayan dikkat çekici bir geri çağırma süreci başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) gerçekleştirdiği incelemelerde, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun resmi olarak iki kişilik tasarlanmış olmasına rağmen, üç yolcunun oturabileceği kadar geniş olduğu belirlendi. Bu koltukta yalnızca iki adet emniyet kemeri bulunması, ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çelişiyor. Bu nedenle, 5 bin 700 araç için geri çağırma kararı alındı.

POTANSİYEL GÜVENLİK RİSKİ

NHTSA, yaptığı açıklamada, koltuğun oturma yüzeyinin güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığını ve bu durumun potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Üçüncü sıradaki koltuğa üç kişi oturduğunda ortadaki yolcunun emniyet kemerinin olmaması, kaza anında yaralanma riskini artırabiliyor.

DAHA PRATİK BİR ÇÖZÜM

Volkswagen, bu sorunu çözmek için dikkat çekici bir yöntem belirledi. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı planlıyor. Bu sayede, yalnızca iki kişi için tasarlanan koltuk, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale getirilecek. Ek kemer montajından daha basit ve hızlı bir alternatif olarak değerlendirilen bu çözüm, Volkswagen’ın ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlama hedefini destekliyor. Geri çağırma işlemleri, bu değişikliklerle birlikte hızla tamamlanmayı amaçlıyor.