Volkswagen, Binlerce Aracı Geri Çağırdı

GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, binlerce aracı kapsayan dikkat çekici bir geri çağırma süreci başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun, resmi olarak iki kişilik tasarlanmasına rağmen üç yolcunun oturabileceği kadar geniş olduğu belirlendi. Bu koltukta yalnızca iki emniyet kemeri bulunması, ABD’nin federal güvenlik standartları ile çeliştiği için şirket, 5 bin 700 aracı geri çağırmaya karar verdi.

GÜVENLİK RİSKİ VE ÇÖZÜM

NHTSA’nın yaptığı açıklamada, koltuğun oturma alanının, güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığı ve bu durumun potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı. Üçüncü sıradaki koltuğa üç kişi oturduğunda, ortadaki yolcu için emniyet kemeri bulunmaması, kaza durumunda yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi. Volkswagen, bu sorunu çözmek için dikkat çekici bir yöntem belirledi. Şirket, üçüncü emniyet kemerini eklemek yerine mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı planlıyor.

GÜVENLİK STANDARTLARINA UYGUNLUK

Bu yaklaşım sayesinde, yalnızca iki kişi için tasarlanmış koltuğun güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale getirileceği ifade ediliyor. Volkswagen, bu ilginç çözümün ek kemer montajına göre daha basit ve hızlı bir alternatif olduğunu belirtiyor. Böylece, ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayarak geri çağırma işlemlerini hızlıca tamamlamayı hedefliyor.