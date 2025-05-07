Volkswagen, Binlerce Aracı Geri Çağırdı!

GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, binlerce aracı geri çağırma işlemi başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunu inceledi ve bu koltuğun resmi olarak iki kişilik tasarlanmasına rağmen fiziksel olarak üç yolcunun oturabileceği kadar geniş olduğunu belirledi. Ancak, bu koltukta yalnızca iki emniyet kemerinin bulunması, ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çelişkili olduğundan 5 bin 700 aracın geri çağrılmasına karar verildi.

GÜVENLİK RİSKİ

NHTSA’nın yaptığı açıklamada, koltuğun oturma yüzeyinin güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığına dikkat çekiliyor. Bu durum, potansiyel bir güvenlik riski oluşturuyor. Üçüncü sıradaki koltuğa üç kişi oturduğunda, ortadaki yolcu için emniyet kemeri bulunmaması durumunun, kaza anında yaralanma riskini artırabileceği vurgulandı.

ÇÖZÜM PLANI

Volkswagen, sorunu çözmek için ilginç bir yöntem belirledi. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım sayesinde yalnızca iki kişi için tasarlanmış koltuk, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale getirilecek. Bu ilginç çözüm, ek kemer montajına göre daha basit ve hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Volkswagen, böylece ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayarak, geri çağırma işlemlerini hızla tamamlamayı planlıyor.