Volkswagen Binlerce Aracı Geri Çağırıyor!

VOLKSWAGEN’DEN GÜVENLİK NEDENİYLE GERI ÇAĞIRMA

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, binlerce aracı kapsayan önemli bir geri çağırma süreci başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) gerçekleştirdiği incelemelerde, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun, resmi olarak iki kişilik tasarlandığı halde fiziksel olarak üç yolcunun oturmasına uygun boyutlarda olduğu belirlendi. Üç kişinin oturabileceği genişlikteki bu koltukta yalnızca iki emniyet kemeri bulunduğu için, bu durum ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çelişiyor. Bu sebeple Volkswagen, 5 bin 700 aracı geri çağırma kararı aldı.

GÜVENLİK RİSKLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, koltuğun oturma bölgesinin güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığı ve böyle bir durumun potansiyel güvenlik riskleri doğurduğu ifade edildi. Üçüncü sıradaki koltuğa aynı anda üç kişinin oturmaması gerektiği vurgulanarak, ortada oturan yolcu için emniyet kemeri bulunmamasının kaza anında yaralanma olasılığını artırabileceği belirtildi.

Volkswagen, bu güvenlik sorununu çözmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları takarak oturma alanını daraltmayı planlıyor. Bu uygulama ile yalnızca iki kişi için tasarlanan koltuğun, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale gelmesi hedefleniyor. Söz konusu bu çözüm, ek kemer montajından daha pratik ve hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Volkswagen, ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uyumunu sağlamak ve geri çağırma işlemlerini en kısa sürede tamamlamak için bu adımları atıyor.