Volkswagen, Geri Çağırma İşlemi Başlattı!

GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Almanya menşeli otomobil üreticisi Volkswagen, binlerce aracı kapsayan önemli bir geri çağırma sürecini başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun resmi kapasitesinin iki kişilik olmasına rağmen, fiziksel olarak üç kişi oturacak şekilde tasarlandığı belirlendi. Ancak, bu koltukta yalnızca iki tane emniyet kemeri bulunması, ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çelişiyor. Bu sebeple, 5 bin 700 aracın geri çağrılması kararlaştırıldı.

GÜVENLİK RİSKİ UYARISI

NHTSA tarafından yapılan açıklamalarda, oturuş yüzeyinin güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığı ve durumun bir güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi. Üçüncü sıradaki koltuğa üç kişinin oturması durumunda, ortada oturan yolcu için emniyet kemeri eksikliği, kaza anında yaralanma riskini artırabileceği vurgulandı.

ALTERNATİF ÇÖZÜM

Volkswagen, sorunu çözmek için geliştirdiği yaklaşım ile dikkat çekti. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemenin yerine mevcut koltuğa dolgusuz trim parçaları ekleyerek oturma alanını daraltmayı planlıyor. Böylelikle, iki kişi için tasarlanmış koltuk, güvenlik standartları ve tasarım amacına uygun hale getirilecek. Bu ilginç yöntem, ek kemer montajına göre daha basit ve hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Volkswagen, böylelikle ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarını sağlama ve geri çağırma süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlama hedefini güdüyor.