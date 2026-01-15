Volkswagen Grubu’nun Çin Pazarında Satışları Düştü

volkswagen-grubu-nun-cin-pazarinda-satislari-dustu

Volkswagen Grubu, 2025 yılında Çin pazarında bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 8 oranında bir düşüş yaşayarak 2,69 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu satışlardaki gerilemenin sebepleri arasında, ülkede pazar payı yüzde 53,28’e ulaşan yeni enerji araçlarının (NEV) etkisinin önemli bir rolü bulundu.

BENZİNLİ ARAÇLARDA PAZAR HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Alman otomotiv üreticisi, pazardaki daralmaya rağmen benzinli araç segmentinde yüzde 22’nin üzerinde bir paya sahip olarak liderliğini koruyor. Özellikle Volkswagen Passat, B segmentinde benzinli araçlar arasında dikkat çekiyor. Öte yandan Audi A6L ise C segmenti lüks sedanlar arasında en çok satan model olarak öne çıkıyor. Küresel düzeyde grubun satışı, yüzde 0,5 oranında bir düşüşle 8,98 milyon seviyelerinde kalırken, tamamen elektrikli araç teslimatlarında ise yüzde 32’lik bir artış gözlemleniyor. Ancak şirketin Çin’deki dördüncü çeyrek performansı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında sert bir düşüş kaydetti.

GELECEK PLANLARI VE YENİ MODELLER

Volkswagen, Çin’de ilk tam teşekküllü Ar-Ge merkezini açarak 2026 yılına kadar 20’den fazla akıllı bağlantı teknolojisine sahip yeni enerji aracını piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirketin uzun vadeli stratejisi, 2030 yılına kadar yaklaşık 30’u tamamen elektrikli olmak üzere toplamda 50 yeni modeli Çin pazarında tüketicilerle buluşturmaktır.

