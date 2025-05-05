Volkswagen, ID. Buzz’ın Koltuk Sorunu Nedeniyle Geri Çağırıyor

UYUMSIZ GÜVENLİK STANDARTLARI

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun, resmi olarak iki kişilik olarak tasarlanmasına rağmen fiziksel olarak üç yolcu taşıyacak kadar geniş olduğunu belirtmiş. Bununla birlikte, koltukta yalnızca iki emniyet kemeri mevcut. Bu durum, ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çelişiyor. NHTSA, oturma yüzeyinin güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığını ve bunun potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğunu vurguluyor. Üçüncü sırada üç yolcu oturduğunda, ortada kalan yolcu için emniyet kemeri bulunmuyor ve bu durum olası bir kaza anında yaralanma riskini artırabiliyor.

YENİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Bu sorunu çözmek için Volkswagen ilginç bir yönteme başvuruyor. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı planlıyor. Böylelikle yalnızca iki kişi için tasarlanan koltuk, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale getirilecek. Bu yaklaşım, ek kemer montajından daha basit ve hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Volkswagen, bu sayede ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayarak geri çağırma işlemlerini hızla tamamlamayı hedefliyor.

GERİ ÇAĞIRMA İŞLEMLERİ

Bu geri çağırma tüm ABD pazarındaki ID. Buzz modellerini kapsıyor. Volkswagen, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri ücretsiz şekilde gerçekleştirecek. Şirketin bu hareketi, araç sahiplerinin güvenliğini sağlamak adına gösterdiği sorumluluğu ortaya koyuyor. ID. Buzz, ABD pazarında 2024 yılı sonlarında satışa sunulmuş ve çevre dostu özellikleri ile dikkat çekmişti. Elektrikli minibüs, retro tasarımı ve geniş iç hacmiyle beğeni toplasa da, geri çağırma durumu modelin imajını olumsuz etkileyebilir.

AVRUPA VE TÜRKİYE PAZARI İLİŞKİSİ

Avrupa pazarında daha önce tanıtılan ID. Buzz, özellikle elektrikli araç segmentinde Volkswagen için kritik bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Türkiye pazarında da güçlü bir marka olan Volkswagen, ID. Buzz modelini gelecekte ülkemize getirme olasılığını göz önünde bulunduruyor. Bu gelişme, elektrikli araçlara olan ilgiyi artıran Türkiye’deki otomobil meraklıları için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

TASARIM VE GÜVENLİK DENGESİ

Volkswagen’in ID. Buzz modeline yönelik bu geri çağırma, otomotiv endüstrisinde tasarım detaylarına ne denli dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu olay, global güvenlik standartları ve araç mühendisliğine duyulan öneminin altını çiziyor. Otomotiv üreticileri, güvenlik ve tasarım unsurlarını entegre bir şekilde ele alması gereken bir hatırlatma olarak değerlendiriliyor.