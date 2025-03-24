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Volkswagen, Kampanyalarla Piyasada Hareketleniyor

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VOLKSWAGEN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Volkswagen, son dönemde yaşanan satışlarda azalma ile mücadele ediyor. Alman otomotiv markası, rakiplerine göre kampanyalarının yetersiz kalması nedeniyle bazı adımlar atmak durumunda kaldı. Tüketicilere sunulan farklı finansman seçeneklerini devreye sokan şirket, düşük faizli kredi konusunda bayilere başvuranlara destek sağlıyor. Ayrıca, fiyat indirimleri de gündemde olabiliyor.

YENİ MODELLER VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Güncel olarak baz donanım seviyesindeki araçlar 116 beygir gücünde ve 1.5 litrelik benzinli motor ile satışa sunuluyor. Bu araç, giriş paketinde manuel vites ile geliyor. Volkswagen Golf, 380 litrelik bagaj hacmi sunarak kullanıcılarına geniş bir yükleme alanı sağlıyor. Kullanıcılar, Volkswagen Golf’ün mevcut donanım seçenekleri ve fiyat listesine ulaşmak için daha fazla bilgiye göz atabilir.

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