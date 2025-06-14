Volkswagen Tasarım Değişikliği Yapıyor!

DOKUNMATIK YÜZEYLERİN YERİNİ FİZİKSEL DÜĞMELER ALACAK

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle sıklıkla eleştirilen önceki dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse, bu bir araba. Bu bir telefon değil,” şeklinde açıklama yaptı. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıt oluşturuyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini isteyecek.

YENİ KONTROLLERE SAHİP İLK MODEL YOLDA

Yeni kontrollere sahip ilk modelin, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olması planlanıyor. Volkswagen, bu adımıyla eleştirilere yanıt verirken, aynı zamanda araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik bir çaba içerisinde bulunuyor.

KÂRLARDA BELİRLİ DÜŞÜŞLER GÖZE ÇARPMAKTA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Otomobil üreticisi Škoda Auto’yu da bünyesinde barındıran şirket, bu durumu bugün bir basın bülteninde açıkladı. Ancak çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya yükseldi. Volkswagen, bu yıl genel satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” dedi. Üstelik, grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Çeyrek dönemindeki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Grup ayrıca, Škoda Auto’nun işletme kârını %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını bildirdi.