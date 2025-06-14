Volkswagen Tasarımını Değiştiriyor, Modelleri Güncelleniyor

FİZİKSEL KONTROLLERİN GETİRİLERİ

Mindt, direksiyon üzerindeki fiziksel düğmelerin, daha önce sıkça eleştirilen dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” diyor. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıt niteliği taşıyor. 2026’dan itibaren Avrupa’daki düzenlemeler, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini zorunlu kılacak.

YENİ MODELİN TANITIMI

Yeni fiziksel kontrollere sahip ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacak. Volkswagen, bu adımla hem eleştirileri yanıtlıyor hem de araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

GRUPUN KAR VE SATIŞ DURUMU

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, bunu bugün bir basın bülteninde duyurdu. Ancak çeyreklik satışlar, yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl toplam satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları ise bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” diyor. Grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini vurguluyor. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Grup ayrıca, Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını açıkladı.