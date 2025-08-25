Volkswagen ve Xpeng Ortaklığı Büyüyor!

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Almanya’nın köklü otomotiv markası Volkswagen ile Çin’in yükselen firması Xpeng, sektörde önemli bir gelişmeye imza atıyor. İki şirketin güçlerini birleştirdiği bu stratejik ortaklık, sadece elektrikli araçlar için değil; aynı zamanda benzinli ve hibrit motorlu araçlar için de yeni elektronik mimarinin geliştirilmesini kapsıyor. Bu adım, özellikle Çin pazarındaki yoğun rekabet göz önüne alındığında, sektörde önemli etkiler yaratma potansiyeline sahip.

YENİ ELEKTRONİK MİMARİ GELİŞİYOR

Volkswagen Grubu ile Xpeng, birlikte geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) adlı elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını genişletme kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Başlangıçta sadece Çin’de üretilen elektrikli araçlar için tasarlanan bu platform, 2027 itibarıyla benzinli ve hibrit araçlara da entegre edilecek. Yazılım odaklı yapısı, araçların uzun vadeli değerini korumasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Volkswagen’ın Çin‘de üretilen benzinli araçları, halihazırda gelişmiş sürüş destek sistemleri ve akıllı kokpit özellikleriyle dikkat çekiyor.