Volvo Cars, 3.000 kişiyi çıkaracak

VOLVO CARS, YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE İŞTEN ÇIKARMALAR YAPACAK

İsveç merkezli Volvo Cars, artan maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret tarifeleri ile ilgili belirsizlikler yüzünden geçen ay duyurduğu yeniden yapılanmanın bir parçası olarak 3.000 kişiyi işten çıkaracak. Çoğunluğa sahip olan Çinli Geely Holding tarafından kontrol edilen Volvo Cars, 29 Nisan’da maliyetleri 18 milyar İsveç kronu (1,9 milyar dolar) düşürme ve yatırımları yavaşlatma amacıyla bir program açıkladı. Bu durum işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğu uyarısını da beraberinde getirdi. Otomobil üreticisinde ilk çeyrek itibarıyla 43.500 tam zamanlı çalışan mevcut.

VOLVO TRUCKS’TA İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Volvo Grubu, işten çıkarmaların sadece binek otomobil bölümünde değil, ağır vasıta üretiminde de devam ettiğini duyurdu. Volvo Trucks Kuzey Amerika, yıl başından bu yana toplamda yaklaşık 980 çalışanı kapsayan işten çıkarmalar çerçevesinde Virginia’daki New River Valley fabrikasında 350 işçiyi daha işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin sözcüsü Janie Coley, çalışanlara son iş günlerinin 27 Haziran olacağını ilettiklerini aktardı. Coley, ağır hizmet kamyonu siparişlerindeki düşüş, navlun talebinin belirsizliği ve ticaret tarifelerinin işten çıkarmaları zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Şubat ayında aynı tesiste 180 kişiyi etkileyen bir küçülmenin yaşandığını hatırlatan Coley, toplam etki sayısının 430 ila 530 kişi arasında olabileceğini kaydetti. Ayrıca, Volvo kısa süre önce Pennsylvania’daki Mack Trucks Lehigh Valley tesisinde 250-350, Maryland’deki Hagerstown Powertrain fabrikasında ise 50-100 arasında işçi çıkaracağı bilgisi verdi. Grubun bu üç tesiste toplamda 7.900 çalışanı bulunuyor.