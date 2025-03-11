Vücudunda Santimetrekare Başına 202 Kıl Var!

HASTALIK TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Patidar, çok nadir görülen bir hastalık olan “kurt adam sendromu” ile hayata gözlerini açtı. Şu anda 18 yaşında olan genç, 6 yaşında vücudunun bazı bölgelerinde anormal uzunlukta ince kılların belirdiğini öğrenerek “hipertrikoz” hastalığına sahip olduğunu fark etti. Bu hastalık, vücutta 5 santimetreye kadar uzunlukta kılların belirgin şekilde artış göstermesine neden olabiliyor ve dünyada şimdiye kadar yalnızca 50 vaka bildirildi. Hipertrikozun kesin bir tedavisi bulunmadığı için hastalar, genellikle tıraş, ağda ya da kesme gibi yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.

REKOR KIRMA VE SÖYLEMLERİ

Çocukluk yıllarında hastalığı nedeniyle akranları tarafından dışlanmış olan Lalit Patidar, İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen “Lo Show dei Record” adlı programda sakallarının resmi ölçümünün yapılmasının ardından dünya rekoru kırdı. Yüzünde santimetrekareye 202 saç teli olduğu belirlenen genç, “Dünyanın en kıllı yüzüne sahip insan” unvanına sahip oldu. Kırdığı dünya rekoru nedeniyle büyük bir mutluluk içinde olduğunu ifade eden Patidar, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık çok az kişi bana kötü davranıyor. Kendimi seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum” şeklinde konuştu.