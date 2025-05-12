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Vw Passat Fiyatları Aşırı Artmış

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VOLKSWAGEN PASSAT’TA FİYAT ARTIŞLARI

Volkswagen, son zamanlarda sıfır otomobil fiyatlarını oldukça yükseltti. Bu zamlardan en çok etkilenen modellerden biri de hiç kuşkusuz Volkswagen Passat. Geçmişte Türkiye’de oldukça tercih edilen bir araç olan Passat, şu anda Station versiyonu ile tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Ancak, aracın fiyatları, önceden olduğu gibi güçlü bir satış performansı göstermesinin en büyük engeli olarak öne çıkıyor.

PASSAT’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elbette Passat’ın fiyatlarına daha sonra değineceğiz, fakat öncelikle modelin sunduğu özelliklere bir göz atalım. Araç, temel donanım seviyesinde, 150 beygir güç üreten 1.5 litrelik eTSI motora sahip. Bu motor, klasik şekilde DSG şanzımanıyla eşleştiriliyor ve performans açısından beklentileri karşılamayı başarıyor.

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