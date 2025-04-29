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Wanda Nara, L-Gante’den ayrıldı!

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MAURO ICARDI İLE EŞİ WANDA NARA’NIN SONA EREN EVLİLİĞİ

Galatasaray’ın star ismi Mauro Icardi ile 10 yıl süren evliliği, ihanet yüzünden sona erdi. Wanda Nara, birkaç ay önce “Çocuklarımın bana ihtiyacı var” diyerek Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile ilişkisini sonlandırmıştı. Kısa bir süre sonra ise Nara, L-Gante ile yeniden bir araya geldi.

Son gelişmelere göre, Nara ve L-Gante bir kez daha ayrıldı. İkili, sosyal medya platformlarında birbirlerinin hesaplarını takibi bırakma kararı aldı.

İSTEKLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Wanda Nara, Brezilya’da bulunduğunu belirtti ve “Yılan kolyemi çıkarmak dışında hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok” ifadelerini kullandı.

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