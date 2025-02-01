Wanda Nara ve L-Gante’den Romantik Paylaşımlar

ICARDI’DEN OLAYLI AYRILIK

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ayrılmasının ardından, Wanda Nara genç sevgilisi L-Gante ile romantik anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü model Nara, Icardi ile olan ilişkisinin ardından yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Nara, Icardi’yi yeniden takip etmeye başladı ama bu sırada L-Gante ile sürpriz bir karar aldı.

SURPRIZ AÇIKLAMA

Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu ve hemen ardından arşivinden eski eşi Mauro Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden paylaşmayı tercih etti. Nara, “Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak… Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım” mesajını takipçileriyle paylaştı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Icardi, Nara’nın bu sürpriz kararından kısa bir süre sonra, China Suarez ile aşk yaşadığını duyurdu. Bu gelişmelerin akabinde, Nara ve Icardi’nin yeniden bir araya gelip gelemeyeceği soruları gündemi meşgul etti. Ancak, Wanda Nara, kısa bir süre sonra L-Gante ile barıştığını ifade eden bir paylaşım yaptı.

Aşkları devam eden Nara ve L-Gante, tatile çıkarak romantik anlar yaşadı. İkili, tatilden paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topladı. Yolculuk sırasında L-Gante, sevgilisi Nara’nın elini öptü ve bu anlar 38 yaşındaki model tarafından Instagram’da paylaşıldı. Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden mutluluk mesajları yağdı.