Washington’da İdam Cezası İstenebilir

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ETKİSİ

Trump, son zamanlarda uygulanan ek güvenlik önlemlerinin başkentte suç oranını önemli derecede düşürdüğünü açıkladı. Özellikle son iki hafta içerisinde herhangi bir cinayet işlenmemiş olmasını örnek veren Trump, “Washington’da biri birini öldürürse, bunun karşılığı idam cezası olmalı” şeklinde konuştu.

CEZAİ DÜZENLEMELER VE DEVLET YETKİLERİ

ABD’de cezai yasaların büyük ölçüde eyaletlerin yetki alanına girdiğini vurgulayan Trump, başkent için böyle bir yasal düzenlemenin nasıl gerçekleştirilebileceğini inceleyeceklerini dile getirdi. Suçla mücadelenin daha sert politikalarla destekleneceği sinyalini veren Trump, otoriterlik eleştirilerine de cevap verdi. “Ben diktatör değilim,” diyen Trump, “Ama suçla nasıl mücadele edileceğini biliyorum. Kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Konya’da Zanlı Tarlada Yakalandı

Konya'da bir baba ve 11 yaşındaki oğlunun cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.
Ankara’da Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da hafriyat kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, olayın meydana geldiği bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

