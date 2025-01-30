Washington’daki Uçak Kazası Konuşmaları Açıklandı

KAZA AÇIKLAMASI VE DETAYLAR

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı’nda bir yolcu uçağı ile askeri bir helikopterin çarpışarak Potomac Nehri’ne düştüğü bildirildi. Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Kazayı takip eden telsiz konuşmaları elde edildi. ABD Başkanı Trump, kaza sonrası yaptığı açıklamada suçlunun kim olduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde…

UÇAK VE HELİKOPTERİN ÇARPIŞMASI

Washington’daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı, 3 askeri personeli bulunan askeri helikopter ile havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından açıklanan bilgide, American Airlines’a ait ticari uçak ve askeri helikopterin çarpıştığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kremlin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Hayatını kaybedenler arasında ABD Artistik Buz Pateni Şampiyonası’ndan dönen sporcuların ve antrenörlerinin olduğu bilgisi verildi. Eski dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov’un da kazada hayatını kaybedenler arasında olduğu söylendi.

CAN KAYBI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

BBC, Potomac Nehri’nden çıkarılan cansız beden sayısının 19’a ulaştığını ve şu ana kadar kurtulan birinin bulunmadığını bildirdi. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat yer alırken, askeri Black Hawk helikopterinde ise 3 kişi bulunuyordu. Kurtarma operasyonuna yaklaşık 300 müdahale görevlisi katılıyor. DC İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly Sr., ilk ihbarın saat 20:48’de alındığını ve “Ekibin, soğuk bir yüzeyde kurtarma çalışmaları yaptığını” söyledi.

SORUŞTURMA VE TERÖR İZİ

Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, kazanın soruşturmasının Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceğini açıkladı. FBI, kazaya ilişkin terör şüphesiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunmadığını duyurdu. Amerikan medyası, düşen uçağın enkaz görüntülerini yayınladı.

TRUMP’IN YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, “Uçak havalimanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattında ilerliyordu. Helikopter ise uzun bir süre boyunca uçağa doğru ilerledi. Hava açıktı, uçağın ışıkları parlıyordu. Peki helikopter neden dönmedi? Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi?” şeklinde konuştu. Trump’ın bu açıklamaları sabotaj tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Hava trafiği telsiz konuşmaları, kazanın anında yaşananları kaydetti. Telsiz kayıtlarında uçağın pilotuna, 33 numaralı piste inip inmeyeceği sorulduğu ve sürenin ardından helikoptere “Bunu gördünüz mü?” şeklinde bir çağrıda bulunulduğu duyuldu.