Werner Lorant Hayatını Kaybetti

DENeyİMLİ TEKNİK DİREKTÖRÜN KAYBI

2002 yılında Fenerbahçe’yi çalıştıran deneyimli Alman teknik direktör Werner Lorant, yaşamını yitirdi. Bild’de yer alan habere göre, bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, 76 yaşında Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, bu süreçte maç başına 1.97’lik puan ortalaması yakaladı. Özellikle, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0’lık Galatasaray galibiyetinin de takımın başında bulunuyordu.

SON GÖREVİ

1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih’i çalıştıran Lorant, Türkiye’de 2002 yılında Fenerbahçe, daha sonra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda görev aldı. Son olarak 2019 yılında Avusturya ekibi FC Hallein’da bulunuyordu.

FENERBAHÇE’DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabında Werner Lorant için bir paylaşımla başsağlığı diledi. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.