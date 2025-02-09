whatsapp-a-misafirli-etkinlik-davetleri-geliyor

WHATSAPP, ETKİNLİK ORGANİZASYONLARINI GELİŞTİRİYOR

Dünyanın en fazla tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, etkinlik planlama kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Android kullanıcıları için hazırlanmış 2.25.3.17 beta sürümü ile, kullanıcılar etkinlik davetini kabul ederken yanlarında misafir getirip getirmeyeceklerini seçebiliyor. Bu yeni özellik, etkinlik organizatörlerinin katılımcı sayılarını daha sağlıklı belirlemelerine yardımcı olacak ve planlamalarını buna göre gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Beta sürümündeki güncelleme, etkinliklere misafir davet etme seçeneğini kullanıcıların kontrolüne sunuyor.

KULLANICILAR, MİSAFİR GETİRİP GETİRMEMEKTE SERBEST

Davetliler, bir etkinliğe katılırken sadece kendi katılım durumlarını değil, aynı zamanda yanlarında bir misafir getirip getirmeyeceklerini de belirtebiliyor. Bu özellik, WhatsApp etkinlik organizasyonlarını daha etkileşimli ve esnek kılıyor. Kullanıcılar, arkadaşları veya aileleri ile birlikte katılacakları etkinlikler oluşturabilirken, organizatörler ise davetlilerinin yanlarında getirebilecekleri misafirleri önceden görebiliyor ve planlarını buna göre şekillendirebiliyor.

ÖZEL AYAR SEÇENEĞİ İLE KONTROL SAĞLIYOR

WhatsApp’ın sunduğu bu yeni özellik, organizasyon süreçlerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla özel bir ayar seçeneği ile geliyor. Etkinlik organizatörleri, misafir davet etme özelliğini aktif veya pasif hale getirebiliyor. Eğer bu özellik kapalı tutulursa, yalnızca davet edilen kişiler etkinliğe katılacak ve organizasyon daha özel bir çerçevede gerçekleşecek. Özellik açık olduğunda ise katılımcılar, yanlarında birini getirme seçeneğine sahip olabiliyor. Bu durum, büyük etkinliklerde veya toplu organizasyonlarda katılımcı sayılarını daha verimli yönetmek için önemli bir avantaj sağlıyor.

BETA AŞAMASINDA, GELECEKTE GENİŞ ÇAPTA KULLANILACAK

Son zamanlarda kullanıcı deneyimini geliştirmek için bir dizi yenilik yapan WhatsApp, bu yeni özellik ile etkinlik organizasyonlarını daha interaktif ve pratik hale getiriyor. Beta aşamasında olan bu güncellemenin, ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı henüz netleşmemiş olsa da, test sürecinin başarılı geçmesi durumunda yakında tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor. WhatsApp’ın etkinlik planlamaya yönelik bu yeni özelliği, toplu buluşmalar, iş toplantıları, özel davetler ve sosyal organizasyonlar için büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.