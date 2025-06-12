Whatsapp’a Yeni Özellik: Uzun Mesaj Özetleri

YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ KULLANICILARI SEVİNDİRECEK

Meta’nın popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların uzun veya biriken mesajları kolayca okumalarını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo tarafından tespit edilen bu yenilik, uygulamanın son Android beta sürümünde yer alıyor ve yapay zeka desteği sayesinde okunmamış mesajların özetlenmesini sağlıyor.

OKUNMAMIŞ MESAJLARI ÖZETLEYEN YAPAY Zeka

Yeni özellik, bir sohbette çok sayıda okunmamış mesaj biriktiğinde aktif hale geliyor. Meta’nın geliştirdiği yapay zeka, bu mesajları özetleyerek önemli noktaları kullanıcılar için vurguluyor. Paylaşılan ekran görüntüleri, özetlerin doğrudan sohbet ekranında görüneceğini gösteriyor. Ancak, bu özetlerin yalnızca kullanıcıya özel olacağı, diğer sohbet katılımcılarının bu özetleri göremeyeceği belirtiliyor. Meta AI tarafından oluşturulan özetler, gizlilik kurallarına sıkı şekilde uyarak mesajlarının içeriğine erişimi engelliyor.

ÖZELLİĞİN SUNULMA TARİHİ BELİRSİZ

Bu yeni özellik, henüz test aşamasında bulunduğundan tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil. Ayrıca, Meta AI özelliklerinin Türkiye’de aktif olmaması nedeniyle, bu yeniliğin ülkemize ulaşmasının diğer bölgelerle kıyaslandığında daha uzun sürebileceği tahmin ediliyor.