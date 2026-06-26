WhatsApp Çöktü Mü? 26 Haziran WhatsApp Erişim Sorunu ve Çökme Raporu

Yeşil WhatsApp simgeleri arka planda bir telefon ekranı
WhatsApp uygulamasında yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların sosyal medya üzerinden durumu sorgulamasına neden oldu.
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26 Haziran 2025 Cuma günü WhatsApp uygulamasına erişimde sorun yaşayan kullanıcılar, sosyal medyada WhatsApp çöktü mü sorusunu gündeme taşıyarak uygulamanın durumunu sorgulamaya başladı. Anlık mesajlaşma platformunda zaman zaman bağlantı sorunları yaşanabiliyor.

UYGULAMADA MESAJ VE GÖRSEL AKTARIMINDA AKSAMALAR OLUYOR

Gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından yoğun olarak kullanılan WhatsApp’ta mesaj, belge ve görsellerin iletilmesinde yer yer sorunlar meydana gelebiliyor. Kullanıcılar uygulamaya erişimde yaşadıkları problemleri sosyal medya üzerinden takip ediyor.

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