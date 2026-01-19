WhatsApp GIF Altyapısında Önemli Değişiklik Bekleniyor

WhatsApp’ta GIF Altyapısı Değişiyor

WhatsApp, kullanıcılarının uygulama içindeki deneyimini güncellemek amacıyla, arkadaşlarına “günaydın” veya “komik kedi” GIF’i gönderirken kullanılan menüyü değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişimle birlikte, WhatsApp, varsayılan GIF sağlayıcılarından biri olan Tenor’un yerine Klipy’i getirecek.

WABetaInfo tarafından yapılan son analizler, bu değişikliğin, TestFlight beta programı aracılığıyla dağıtılan en güncel iOS beta güncellemesinde (sürüm 26.2.10.70) tespit edildiğini ortaya koyuyor. Yapılan açıklamalara göre, uygulamanın yeni özelliklerinin geliştirme aşamasında olduğu ve gelecekteki bir sürüm ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtildi.

